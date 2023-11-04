婚姻若以離婚收場，在路上遇到對方家人，難免會感到不自在。一名女網友透露，近日跟同事外出跑業務時，竟巧遇「前婆婆」在路邊賣玉蘭花，但因為不想再與前夫家有瓜葛，所以假裝沒看到，不過同事卻認為她應該要幫忙一下，讓她相當困擾「這樣會很無情嗎？」。

一名網友在「匿名公社」發文表示，日前上午跟同事出門跑業務時，意外看到「前婆婆」在路邊賣玉蘭花，同事不知情，便拉下車窗買了一串，而原PO怕被認出來，於是假裝低頭翻腳下的樣品。

原PO透露，前婆婆命很苦，年輕時嫁給酗酒又愛找女人的老公，生下不工作軟爛的大兒子，和成天做大老闆夢的前夫。不過，婚後婆婆從不催她生小孩，怕他們日子難過也會常拿自種的菜過去，決定要離婚時還主動跑來幫她收拾。

原PO進一步說明，原以為前婆婆是為了要監視她，沒想到是真的好心幫她打包，還偷塞了一條小金手鍊。除了離婚後堅持帶她去「辭祖（向夫家祖先稟報已經離婚）」，讓她無法理解之外，「真的算是及格的婆婆」。

原PO猜測，前婆婆原本有工作，現在卻大白天跑出來賣玉蘭花，估計是日子過不下去。和同事坦承後，同事認為她應該要幫忙一下，「但我實在不想再跟前夫他家有任何瓜葛，這樣會很無情嗎？」。

文章曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「辭祖才不會勾勾纏，好婆婆」、「辭祖，是為你好。代表你跟這家人沒瓜葛，如果他們祖先家族風水有什麼不好都不會禍害於你。是好婆婆耶！！」、「傳統習俗辭祖很重要，婆婆真的對你很用心，是為妳好」、「真的是好婆婆了，感覺有把妳疼在心裡的」、「他是個好婆婆，不忍你在那裡受傷害，他一直都為你著想」。