以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義激進組織哈瑪斯的衝突延燒之際，今天發布的一項民調顯示，有近半以色列受訪者期望軍方暫緩侵入加薩走廊。

路透社報導，哈瑪斯（Hamas）武裝分子10月7日跨境到以色列南部殺害且挾持民眾，以色列政府便誓言要殲滅哈瑪斯，以國軍隊除了大規模砲擊和空襲加薩走廊（Gaza Strip），也加強戰車及步兵的突擊攻勢。

以色列「晚禱報」（Maariv）刊登的民調顯示，受訪者被問到以色列軍事行動是否應立即升級為大規模地面攻勢，29%的以色列受訪者表示支持，49%受訪者認為「最好等等」，22%受訪者沒有意見。

晚禱報指出，這次民調與10月19日同份民調的結果形成對比，當時有65%的受訪者支持大規模地面攻勢。

晚禱報還寫道，幾乎可以肯定，哈瑪斯挾持人質的事態進展，對於目前民意的轉變有著重大影響。

各國居間協調安排釋放人質事宜後，哈瑪斯已經在上週釋放4名人質。

挾持逾200名人質的哈瑪斯昨天宣稱，以色列對加薩走廊的空襲已造成大約50名人質死亡。

晚禱報的民調共訪問522名以色列成年人，誤差範圍是正負4.3個百分點。