美國政治新聞網「Politico」11月1日報導，美國總統拜登和幕僚已談及以色列總理尼坦雅胡可能將下台，拜登更建議尼坦雅胡思考可向繼任者分享的經驗。

尼坦雅胡過往堅定支持美國前總統川普，近月試圖徹底改革以色列司法機構，引發拜登公開反對。雖然拜登和尼坦雅胡在公開場合保持友好，但拜登私下認為尼坦雅胡的「不民主侵向」，在一定程度上分散以色列政府注意力，使其未為哈瑪斯襲擊做好準備。

美國高官透露，華府預期尼坦雅胡的總理任期有限，可能只餘數月，待以軍在迦薩地帶的軍事行動早期戰鬥結束，他必然需為發生的事負責。拜登上月出訪以色列時，私下敦促尼坦雅胡謹慎行事，避免擴大戰爭，優先考慮「兩國方案」，並注意消滅巴勒斯坦激進組織哈瑪斯以外的行動，包括佔領迦薩將面臨的挑戰。

有白宮官員強調，任何閒聊都只是空穴來風，美方重點是支持以色列安全，尼坦雅胡已是以色列在位時間最長總理。白宮國家安全委員會發言人華森（Adrienne Watson）也指出，拜登未討論過尼坦雅胡前景的話題，當下重點是應對眼前危機。