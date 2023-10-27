美國在台協會（AIT）理事主席羅森伯格19日在台北表示不支持台灣獨立，前立委郭正亮解讀，美國希望中國能協助要求伊朗不要介入以巴戰爭，這真的就是美國有求於中國。

美國在台協會（AIT）理事主席羅森伯格19日在台北表示，美國長期認定「美台夥伴關係與台海和平穩定符合美國長久利益」。她並重申，「美方反對單方面改變現狀，包括不支持台灣獨立」，並呼籲兩岸展開對話。

對此，前立委郭正亮27日在《YahooTV風向龍鳳配》表示，AIT主席羅森伯格第3次來台灣，前所未有，而且還直接講不支持台獨、兩岸對話交流，「這很明顯是在打壓台獨！」她就代表國務卿布林肯，因為美國有求於中國。

郭正亮解讀，目前最急的事情當然就是以巴戰爭，美國希望中國能協助要求伊朗不要介入，只要伊朗介入，問題就會失控，美國非常擔心這件事。而能夠勸伊朗的，只有中國和俄羅斯，而美國和俄羅斯已經完全不對話，所以只有中國說得上話，這真的就是美國有求於中國。

郭正亮認為，區域情勢例如俄烏、以巴、台海、南海，最急迫的就是以巴，中國大陸也認為這件事很重要。伊朗只要介入，國際油價立刻破百，中國也是進口國，全球經濟一定會受到衝擊，中國也希望穩住局面。