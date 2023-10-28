第21屆台灣同志遊行28日登場，今年遊行主題為「與多元同行（Stand with Diversity）」，不僅僅要拆解性別框架，更要正視不同社群的存在與困境，尊重彼此的多元差異並攜手前行。

活動邀請歌手Kimberley陳芳語擔任「彩虹大使」，遊行集合地點於市府前廣場，共分為紅、橙、黃、綠、藍、紫6支隊伍，從仁愛路出發後，分為南、北2路線繞行，最後返回市府廣場。其中，民政局、性別平等辦公室等單位於彩虹市集設攤以行動力挺，警察局也派出警察大頭娃娃傳達「友善包容、多元共融」的心意，同時隨機與遊行民眾互動，進行識詐宣導，呼籲網路交友時要提防詐騙。

少年警察隊隊長吳坤安表示，現代使用交友軟體情形普遍，詐騙集團可能假扮帥哥、美女邀約「按摩」，再以辨識身分為由要求被害人購買遊戲點數，若不從還會假裝「黑道大哥」進行恐嚇，呼籲民眾網路交友時切忌「交淺言深」，也不要隨意聽從指示購買遊戲點數或匯款，有任何疑慮應先冷靜，並撥打110、165專線確認。