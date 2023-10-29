炎亞綸自6月20日遭耀樂性指控後被以違反兒童及少年性剝削防制條例，諭令新台幣50萬元交保，並遭限制出境出海，演藝事業全面停擺。神隱4個月的他，昨突現身支持同志遊行，被網黃揪合影，並公開他近況了。

昨是第21屆同志遊行，估計17.6萬人一起上街頭！今年同志遊行主題訂為「與多元同行 （Stand with Diversity）」，許多網紅及藝人也紛紛共襄盛舉，像是楊銘威、張若凡、阿本、陳芳語、賈永婕等，或是在社群上支持。昨炎亞綸也現身遊行隊伍支持，也被網黃揪一起合照，炎亞綸仍大方合影，從照片中他穿著黑色外套，臉上帶著微笑合影，維持著好心情。

炎亞綸在事件後，被撤銷去年才拿到的「第60屆十大傑出青年」，也丟了《哈囉！你給問嗎？》、《嗨！營業中》主持棒以及Uber Eats的代言，原先與劉家凱錄製好並上架的數位單曲《活著沒什麼大不了》僅曝光不到18小時，又被平台全面下架，原訂主持的KKBOX風雲榜除了記者會延期，並將主持棒交給韋禮安，曾是《來吧！營業中》主持人的他，也辭去該節目，而該節奪下金鐘獎「益智及實境節目獎」，金鐘頒獎典禮也未見他出席。