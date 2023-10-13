楊大正（右）和鄒承恩以《我願意》雙雙入圍金鐘獎戲劇節目男配角獎，同劇演員將在頒獎典禮互相較勁。（絡思本娛樂製作）

楊大正憑《我願意》喑啞底層人物一角，和劇中加入邪教的太太吳奕蓉雙雙入圍金鐘獎戲劇節目最佳男、女配角。這次角色「趙維成」無法言語，只能靠表情肢體表現情緒，難度很高，楊大正：「不能講話很痛苦，失去語言只剩表情，我揣摩的時間很長。」有一場過年前吃飯的戲，老婆吳奕蓉告訴他要到邪教莊園，他憤怒至極卻無法罵人，只能用動作宣洩，「我喝完啤酒就直接把啤酒罐捏爆。」

吳奕蓉也說有場她在室內開瓦斯自殺，楊大正要衝進來救她的戲，他太過激動居然把門給拆了，且他看到太太死亡哭泣時，也因為情緒太滿撞到吳奕蓉的鼠蹊部、踩到她的大拇指，「我那時候得躺著不能動，痛也不能張開眼睛、出聲音。」楊大正先前完全不知道吳奕蓉受傷，昨聽完後立刻向她道歉。

已是金鐘入圍常客的吳奕蓉表示比起自己入圍，看到楊大正和鄒承恩一起入圍她更開心，老公楊大正和師兄鄒承恩看好誰得獎？吳奕蓉大笑說：「現在承恩不在，我選大正。」至於戰袍她說因為自己沒有地方可以露，所以可以吃很飽，

而同劇的炎亞綸因感情風波事業完全停擺，他在《我願意》尺度大突破也沒入圍，有關心炎？2人都說私下和炎比較沒有互動，但都是抱著祝福的心態，相信事情都在往好的方向走。吳奕蓉也透露炎亞綸還會寄自己的糕餅品牌禮盒祝福她，「跟他互動感覺很良善，我們不知道實際狀況沒辦法判斷，但相信他的良善。」

炎沒入圍替他可惜？吳奕蓉說評審口味都不一樣，劇中其他演員沒入圍也很可惜。楊大正特別關注和他對戲多的王渝屏，「看到她名字但不是這部，就想說好啦，有就好。」

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980