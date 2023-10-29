內政部長林右昌今（28日）南下台中東區新庄仔福德祠、南區下橋福興宮兩座廟宇祭拜贈匾。同時為參選立委的民進黨籍市議員江肇國造勢，在地議員鄭功進、陳雅惠也全程陪同參與。其中在廟宇前座談會上，民眾也針對交通行人議題與部長進行討論。

內政部長林右昌今（28日）南下台中南區下橋福興宮祭拜贈匾。同時為參選立委的民進黨籍市議員江肇國造勢，在地議員鄭功進、陳雅惠也全程陪同參與。

林右昌說，內政部的事務包山包海，宗教的業務即是其中重要的一環。今年組織改造中，將宗教科升格成宗教司，即代表中央政府對於全國宗教禮儀事務的重視。

林右昌也說，內政部因應近來民眾對行人空間改善議題的重視，編列4年400億的預算要做人本交通設施的改善。也特別針對校園周遭人行道路做整體的規劃，誓言要擺脫過去頭痛醫頭，腳痛醫腳的作法，真正打造一個對行人友善的環境。

其中，也有民眾針對政府為保障行人空間，提高人行道普及率，導致許多機車格被註銷，沒地方停車的困擾。

林右昌表示，內政部於2021年修正「市區道路及附屬工程設計標準」，給予地方政府在人行道劃設機車格的指引，地方政府仍能針對地方上的需求彈性調整，希望中央和地方政府一起努力改善國內市區交通。

江肇國提到，自己過去擔任立委陳其邁國會辦公室主任，因委員長期在內政委員會，對於內政部的事務相當熟悉。並強調，再加上這幾年地方議員的歷練，已準備許多的計畫要帶到立法院替地方鄉親爭取經費，相信有所準備的自己，一定能立刻上手立法委員的工作。