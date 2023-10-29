網上爆料，新北市土城區某國中第一次段考因家長找來議員介入，學校決定替因寫答不符規定的學生「加分」，新北市教育局澄清是依程序召開成績評量委員會討論的結果，且仍酌定扣分，與外界無關。

稍早新北市議員黃淑君親自證實是她，但她強調，僅轉傳家長陳情意見與教育局協助說明，期間跟校方並無任何聯繫，一切尊重教育局依相關規定辦理。

一名網友在網上貼出爆料文，指出土城某國中依照會考標準實施，需用黑筆書寫，有同學因未依規定填寫考卷被扣分，家長認為學生第一次段考，不熟悉段考程序，卻被扣重分，找來議員介入，學校竟不顧老師反對同意，並將被扣分的學生加分，引起譁然。

新北市教育局澄清，表示經瞭解，學校接獲反應後即針對學生違反試場規定部分召開校內成績評量委員會討論，有關學生成績目前尚未定案，且與外界無關。

教育局強調一定兼顧所有學生學習權益優先，將派員進行釐清調查，並督導學校須依學生成績評量辦法及相關程序辦理。

教育局表示，考量學生初進國中需學習適應國中應考規範，本局將督請學校與師生再次說明，積極協助七年級新生養成並適應國中應考方式與習慣，避免類此事件再次發生。