家樂福超市等全台指定11家分店，將於11月10日至11月12日舉辦「家樂福VIP微醺之夜」。（家樂福提供）

家樂福義大利松露狩獵犬阿斯蒂微甜白酒，399元。（家樂福提供）

家樂福義大利卡內拉貝里尼白桃汽泡酒，箱購6入2499元。（家樂福提供）

家樂福年度盛事「Ｗine Fair秋季酒展」即日起至11月26日登場，為期1個月，聯手全台311家量販及超市共同推出葡萄酒系列優惠，集結多達2500多支葡萄酒，包含法國、義大利、西班牙、南非、紐西蘭、美國、阿根廷、智利、日本等多國名酒，邀請品酒達人及部落客評鑑。

家樂福進一步表示，今年酒展是近年來新品最多，達170款新款葡萄酒、氣泡酒、香檳等，較去年約多出1倍，其中包含歐美正流行的粉紅酒，如：希臘貝殼之戀蜜思嘉甜粉紅氣泡酒、義大利閃耀粉紅氣泡酒、美國加州莎特密思嘉甜粉紅酒等，也深受男性族群歡迎。

而今年葡萄酒進口量相較往年持平，但在舊世界的義大利產區反而小幅成長，義大利產區酒款也是現在市場主流，家樂福也加強在義大利原產區推出新品，如：義大利普維洛酒莊美麗達紅酒、義松露狩獵犬阿斯蒂微甜白酒等，皆平易價格好入手。

此外，每年的「家樂福微醺之夜」，觀察不少客人動用至少1至2台推車搬酒，現場多家品牌酒商大方開酒提供試飲，及特邀人氣品酒達人推薦好酒，將接續於11月4日、5日，及11月10至12日在全台指定量販店、超市登場，VIP買葡萄酒系列5000元送1000元折價券。

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