A senior UNRWA official tells me this incident signifies "the collapse of public & civil order" in Gaza as a result of intense Israeli bombardment, acute starvation & blackouts for 3 weeks!



This level of desperation is unprecedented



Gaza's whole civilization is being destroyed! pic.twitter.com/XzfI10bVc0 — Muhammad Shehada (@muhammadshehad2) October 29, 2023

以巴戰爭10月7日開戰以來已逾三周，加薩當地物資極度匱乏。聯合國位在當地的一處倉庫，驚傳遭數千名加薩民眾闖入洗劫民生物資。官員擔憂，加薩走廊民心陷入絕望，公民秩序正開始崩潰。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）10月29日表示，數千名加沙民眾闖入該機構的倉庫和配送中心，搶奪麵粉和一些「生存所需的基本物資」，顯示在經過3星期的戰事與封鎖後，公民秩序正開始崩潰。

根據民眾上傳社群媒體X的影片，有居民說，他們的房屋被摧毀，沒有食物、飲水，沒有任何援助，連廁所都沒有，如果不是有需要，也不會來搶奪物資。另有民眾說，需要為小朋友提供飲食。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）通訊主任圖馬（Juliette Touma）表示，這顯示加薩人民已經達到了崩潰的邊緣。沮喪和絕望的程度確實非常高，人們的耐心和承受能力已經跌入谷底。

她還表示，近東救濟工程處29日沒有收到任何額外的物資，無法滿足當地的巨大需求。期望包括燃料在內的人道物資，能夠定期發送，並增加運送貨車的數量。此外，近東救濟工程處已有59名成員在戰事中喪生，不排除實際人數更高。由於人員減少、物資受限，該機構幫助加薩人民的能力，正在不斷削弱。

近東救濟工程處於1949年第一次中東戰爭後成立，在加薩、約旦河西岸、約旦、敘利亞和黎巴嫩服務，提供學校、醫療保健和人道援助等。