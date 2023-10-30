教育部統計去年全台高中職有2.2萬人休學，台中市議員朱暖英指出，去年六都高中職休學人數，台中市1662人六都最多，要求教育局必須對休學潮提出具體辦法。教育局長蔣偉民說，學生休學因素，主要有就讀科系不合、家庭因素、以及學生本身對讀書沒興趣等，會按個案輔導方式，依照休學成因不同，給予不同的幫助。

朱暖英說，去年六都高中職休學人數台中市有1662人、高雄市1427人、新北市1235人、桃園市1154人、台北市1066人、台南市812人，台中是六都最多。日前司法單位也警示，未滿18歲涉犯詐欺案件數增加，顯示就學年紀的孩子，被犯罪集團利用當作車手，其中又以新北、桃園及台中等三地法院案件量最多，呼籲別讓念書年紀的年輕人誤觸法網。

教育局長蔣偉民表示，教育局定期召開高中中離生的相關會議，與相關單位和民間團體共同研商，分析個人休學因素給予對應輔導方案，幫助中離生重返校園。台中市目前休學的學生數1650人，已較去年1891人降低約200多人。

朱暖英指出，高中職休學的學生受到誘惑，就可能造成人生汙點，要求教育局，強化學生輔導，幫助學生找出自己的興趣及改善就學環境，把學生帶回校園，讓他們好好完成學業。

蔣偉民表示，學生休學因素有就讀科系不合、家庭因素及學生本身對讀書沒興趣等，會按個案輔導方式，依照休學成因不同，給予不同的幫助，盡一切努力讓中離生人數持續降低。