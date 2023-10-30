日前進口蛋風波台中市率先要求學校營養午餐禁用液態蛋，台中市議員謝家宜今天指出，市府並未要求一定要用洗選蛋，若蛋殼掉入可能有沙門氏菌汙染，也有可能因打蛋時間長造成變質，要求市府具體把關。

台中市議30日進行教育文化委員會業務質詢，謝家宜表示，目前學校營養午餐一個星期吃1至2次的蛋料理，台中市營養午餐目前仍禁用液態蛋，但根據營養午餐驗收規定，並未要求一定要是洗選蛋，教育局對於業者在自行製作手打蛋液時，有無將雞蛋外殼充分清洗乾淨，以防免蛋殼可能帶來的沙門氏菌汙染，應有具體的把關機制。

謝家宜表示，大量的手打蛋液需耗費的時間較長，如果環境的溫度不夠穩定，蛋液可能變得不新鮮，市府禁用液態蛋可能隱藏另一種食安風險。

陳淑華說，沙門氏菌如果料理過程不當會引發感染，後果可能比蛋液嚴重，從這學期初就陸續接到很多家長反映，學校營養午餐有異味、減量的狀況，因國際物價飆漲，相同價格買不到同等級的優良食材，要求市府增加營養午餐食材相關補助，不要忽視學子們成長時期所需的營養。

教育局長蔣偉民表示，因進口蛋疑慮未釐清前，台中市營養午餐仍會維持暫停使用液蛋，現行營養午餐供應機制有由學校自辦、公辦民營及團膳供應，依規定都要使用國產蛋。

蔣偉民強調，目前校園午餐所使用的帶殼雞蛋都是洗選蛋品，學校驗收實質程序也會看外殼是否清潔、是否有噴印洗選廠及來源畜牧場溯源編碼、包裝日期及生產方式代號等，保障學校午餐品質。