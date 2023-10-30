台灣首創短影集《話神傳》30日舉辦開播記者會，主題曲〈流浪者之愛〉由霸氣樂團演唱，王瞳驚喜現身為主唱于浩威站台。王瞳一早剛拍完民視《市井豪門》大場面殺青戲，馬不停蹄趕場應援，她覺得于浩威願意接下樂團主唱很勇敢，「滿了不起，願意接這任務因為其實不容易，一定會被拿來跟艾成比較」。

于浩威則說，其實他都沒有多想，因為都是很正能量的歌，他只是做自己熱愛、想做的事。王瞳一聽笑說，他剛好符合樂團創團初衷：「傻傻的，傻人有傻福。」

王瞳透露和于浩威是舊識，如今繞了一圈，還是來到了霸氣樂團，知道是于浩威來接主唱滿高興，稱讚他聲音很高，也期待跟他有新的火花，並透露：「剛剛那首歌 ，艾成在房間練到爆血絲！他唱起來也還好！」

王瞳日前前以「今天來點藍色的思念」為題做直播，在直播中數度痛哭，她坦言自己的心情不可能一直平穩，「有高有低，不想要一直悶著。有思念情緒時試過很多方式排解，那次是想要請大家陪我，也想跟大家講12月9日的張芸京、艾成演唱會的事，當時就是不想再隱藏自己情緒，以真實情緒面對大家，「一直埋，會陷入無止盡的黑洞裡，讓光進來，黑暗自然就退出」。