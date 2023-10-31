●安森美（ON Semiconductor）周一股價暴跌21.77%，收在65.34美元，創下2020年3月以來最大單日跌幅。該車用、工業和電源晶片大廠第三季營收年減1%、季增4%，為21.81億美元，經調整後每股盈餘年減4.1%、季增4.5%，為1.39美元，均優於市場預期。

第三季車用晶片營收年增32.5%，為11.578億美元，創下歷史新高。工業用晶片營收年增0.4%，為6.158億美元，亦創下新高記錄。

惟其第四季財測令人失望，該公司預估第四季營收介於19.50億～20.50億美元，經調整後每股盈餘介於1.13～1.27美元。安森美執行長Hassane El-Khoury在法說會上表示，第四季展望不如預期，主要受到北美某汽車OEM公司影響。此外，公司高層警告，利率高漲恐將衝擊汽車需求，歐洲部分車廠正在去化庫存。

●蘋果周一上漲1.23%，收在170.29美元。蘋果罕見在美國時間30日下午、台灣時間31日早上8點召開主題為「Scary Fast」（快得驚人）的第二場秋季發表會，屆時3款全新一代搭載M3系列晶片（M3、M3 Pro、M3 Max）的產品可能提前亮相。

●特斯拉重挫4.79%，收在每股197.36美元，失守200美元大關，並創下5月以來新低。其主要供應商Panasonic周一下修電動車電池產量預測。

●美國硬碟大廠威騰電子（Western Digital）周一股價大漲7.26%，收在41.80美元。媒體報導，該公司與日本鎧俠（Kioxia）的快閃記憶體業務合併談判破裂之後，決定將旗下數據儲存產品業務分拆成為兩家獨立的上市公司，分別聚焦於硬碟和快閃記憶體市場。分析師給予肯定，認為威騰此舉是收購鎧俠失敗後最佳的「B 計畫」。

●麥當勞上季業績表現優於市場預期，股價收漲1.7%。

●Pinterest周一盤後飆漲14.30%，報28.69美元，其第三季營收獲利和第四季營收展望均優於市場預期。該社群平台第三季營收年增11%，為7.632億美元，優於市場預期的7.435億美元。經調整後每股盈餘28美分，優於市場預期的20美分。每月全球活躍用戶數年增8%，為4.82億個，優於市場預期的4.73億個。該公司預估第四季營收年增11%～13%，中值為12%，超出分析師預期的成長11.3%。