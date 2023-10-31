藍白進入政黨協商階段，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲昨日正式會面協商，但外界卻有聲音傳出，擔憂朱賠上整個黨。對此，立法院民進黨團書記長莊瑞雄表示，國民黨很多朋友都幹聲連連，認為民眾黨在耍國民黨，兩黨昨天提出的結論啼笑皆非，這麼短時間有辦法談得攏嗎？恐怕是緣木求魚。

莊瑞雄說，民進黨對藍白合不合沒有特別意見，只是在民眾認知要合作的話，價值、理念會相同，國民黨每次總統大選最大政見就是九二共識和最會拼經濟，但蔡政府2016年上任後GDP已達17兆、2022年超過22兆，告訴大眾民進黨拼經濟比藍營行，至於九二共識，民眾黨認為是下跪投降，政黨間呼隆聯婚，取決於民眾買不買單。

立法院民進黨團副書記長洪申翰說，攤出柯的從政歷程就是不斷找宿主，找完後就會一腳踢開、重踩幾下，他從柯和民進黨合作經驗看到這件事，確實如同媒體朋友所說，朱成為國民黨吳三桂，是好是壞不會多做評論，只能說祝國民黨好運。

立法院民進黨團幹事長劉世芳說，民眾黨太會選舉，將民調當成武器，數目變動都是談判本錢，外界說侯、柯不分上下，柯則認為與侯不分上下，穩居老二，需要結合次要敵人打擊主要敵人，因此常看到網路風向稱要下架民進黨，政策上以偏概全，詆毀蔡政府。

劉世芳表示，真正帶風向的是柯，這場選舉對台灣選舉堪慮，總統未來要領導方向要提出正面，克服地緣政治風險、穩住內部安全穩定，不是用下架民進黨等言論，藍白合變成藍白拖，未來可能還有part1、part2，等到登記就會知道是藍白拖、白藍拖或是擺爛拖。