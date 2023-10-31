柯文哲轟農保大撒幣 賴清德酸：對國政完全不了解

針對民眾黨提名的不分區立委參選人徐春鶯被質疑仍有大陸國籍，民進黨總統參選人賴清德今天表示，民眾黨主席柯文哲有責任對外說明。至於柯文哲炮轟農保大撒幣，他則酸柯文哲對國政完全不了解，因為柯竟然把農民保險與農業保險混為一談。

賴清德今天出席「星空聯盟飛行員協會會議」，媒體詢問民眾黨提名的徐春鶯，雖然徐澄清說自己已經註銷大陸戶籍，但疑似還有中國大陸的國籍。

對此，賴清德表示，既然柯文哲主席要提名徐春鶯作為不分區立委，面對社會大眾的質疑，柯文哲有責任對外說明，而非只是輕鬆的講讓子彈再飛一會，讓徐春鶯直接面對這個問題。

此外，民眾黨總統參選人柯文哲搶攻農民票，日前與農民座談，轟農保政策大撒幣，為少數人利益犧牲多數人利益。

賴清德則酸柯文哲，如果柯沒有講的話，大家還不知道他對國政完全不了解，因為他竟然把農民保險與農業保險混為一談。由此可以看得出來他對農民不關心，也對農業不支持，如果以柯文哲的口氣來看「難不成他要取消農保？還是要取消農業保險？」他必須要跟社會大眾說明清楚。