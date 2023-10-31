鍾易仲的競選小物文具組，雖然外觀看起來比較樸素，但是不僅實用，更寄託了期望孩子們能夠學業進步、步步高升的意涵，更貼近年輕家長們的心。（鍾易仲提供）

許智傑競選小物送糖果。（民眾提供）

高雄立委選情隨著近期綠營桃色風波不斷而屢屢引起外界關注，目前國民黨雖然在高雄沒有任何立委席次，但2024大選被外界認為大有可為，其中在鳳山選區更是陷入激戰。現任民進黨立委許智傑受到國民黨立委候選人鍾易仲強力挑戰，年輕的鍾易仲對許智傑造成不小壓力，根據在地民情反應與評估，二者選情已在伯仲之間，更形成「世代交替」浪潮，國民黨大有「光復」此區的可能。

許智傑年近60歲，更已擔任民代、鳳山市長等總計25年，被在地民眾視為老面孔。反觀年僅41歲的鍾易仲，競選議員時就以「鳳山少年藍」為訴求，年輕有活力的形象深植人心，如今代表國民黨拚博鳳山關鍵一席，也提出「幹大事！趁年輕」的主訴求，成功在地方發酵，逼迫許智傑跟隨鍾易仲的年輕化路線走，如今也開始騎腳踏車、拍短影音，以求避免成為世代交替的對象，但是其能否成功轉型，尚在未定之天。

此外，雙方就連競選小物都打得火熱。儘管學童沒有投票權，但近期雙方不約而同都針對學童製作競選小物發放，鍾易仲贈送鉛筆、橡皮擦等文具組，許智傑則是送糖果，其目的自然是養育孩子的新手父母們。

然而，許多拿到雙方宣傳品的家長相互比較之後，就認為許智傑的一包糖果雖然看起來比較豐富，但要給小孩子吃的東西總是要重視營養均衡，華而不實的話總是讓人比較擔心；反觀鍾易仲的文具組，雖然外觀看起來比較樸素，但是不僅實用，更寄託了期望孩子們能夠學業進步、步步高升的意涵，更貼近年輕家長們的心。

一句「幹大事！趁年輕」，讓鳳山立委選舉變成了「世代交替」之戰，更讓鍾易仲有機會成功突圍，或許也是外界始料未及。