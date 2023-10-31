中共中央軍委副主席張又俠昨於第十屆北京香山論壇上表示，無論是誰想把台灣從中國分裂出去，中國軍隊絕不答應、絕不手軟。我外交部發言人劉永健今痛批，中國一昧威脅台灣只會升高國際社會反感，這類發言只是證實中國不折不扣是一個破壞區域和平的麻煩製造者。

劉永健指出，聯合國至今已成立78年，近年主要國家及國際峰會均一再強調，台海和平穩定的重要性是全球安全與繁榮的關鍵。

劉永健表示，張又俠的發言只是再次證實，中國不折不扣是一個窮兵黷武的國家，是破壞台海和平穩定以及區域和平的麻煩製造者。

劉永健說，中國一向企圖以大國自居，就該負起大國應有的國際責任與義務，一昧威脅台灣、對台灣使用武力、危及區域和平穩定，只會升高台灣人民及國際社會的普遍反感。

劉永健強調，外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬。中華人民共和國從未一天統治過台灣，這是各國清楚認知的事實，也是客觀現狀。

劉永健說，任何國家皆無權，也不可能藉由一個發言，或與他國發表聯合聲明，就片面否定我國主權的地位，中華民國台灣的前途必須由全體台灣人民的意志決定。

國防部情次室情研中心情報官羅正宇上校今被問到相關問題，對於記者更進一步直言，中共什麼狀況下才會放棄武力犯台？他回應，中共目前從未放棄武力犯台，只要中共的國防政策不變，對台灣的威脅就永遠存在。

國防部發言人孫立方少將也補充，確保台灣的國防安全，以及亞太地區的區域穩定，這不只是我們台灣的事情，同時也是區域內相關各方共同的責任。

孫立方表示，台海的區域穩定跟安全，不只我們受到影響，也和全球的經濟發展跟繁榮有相當大的連動關係。所以透過武力解決任何爭端不是正確方式，也不符合人類價值，國軍立場非常清楚，會確保台海安全。