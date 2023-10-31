南投縣議員簡千翔縣政總質詢針對南投市中興新村定位與發展向縣長許淑華提出建言。曾雪蒨攝

南投縣議員林儒暘期望中央正視凍省後中興新村發展的問題。曾雪蒨攝

台積電確定不在桃園設廠，各縣市政府卯足勁爭取，南投縣長許淑華31日首度表示，南投縣府歡迎台積電到中興新村設廠，她並說明該區面積夠大，土地徵收也沒有問題，「台積電到南投中興新村是最好的選擇！」

南投縣議員簡千翔、林儒暘今天在縣政總質詢上，不約而同關切凍省後中興新村的定位與發展，許淑華答詢時明確表示，中興新村可以幫政府解套最好的方法，就是台積電進駐中興新村，因為中興新村面積夠大，土地是國發會的，完全沒有徵收問題，而且中央一直講台積電是我們的護國神山，她相信護國神山要做任何事情中央一定會完全配合跟推動。

許淑華說，中興新村在凍省之後，所有單位都已經撤出，直到前總統馬英九時期將其列為「愛台10大建設」，並定位為「高等研究園區」，但工研院進駐後這些年就沒動靜了，她認為台積電設廠最重要就是土地取得問題，既然中興新村土地取得沒問題，晶圓代工產業也符合「高等研究園區」定位，所以她認為「中興新村正是非常適合台積電進駐的地點」。

「我們已經透過一些管道向台積電發聲爭取」，許淑華指出，中興新村這個花園城市在台灣是獨一無二的，土地面積有2000多公頃，公共設施完善，台積電到中興新村光取得土地就可以簡化到完全是國有地不必徵收，周邊設施甚至只要稍加整理就不必花太多經費，加上台積電北部跟中部都有工廠，中科台積電又與南投縣相鄰，未來台中捷運如果延伸到南投，未來中興新村將是中部交通重要樞紐，同時還可以提供台中與南投地區就業就學便利的相乘效果，中部未來發展無可限量。

許淑華強調，「台積電進駐中興新村是最不必傷腦筋又可最快執行的地點！」她說，台積電到中興新村可與中科台積電園區呼應配合，一起帶動中部地區經濟發展，南投縣政府會全力配合中央，她相信這是政府可留住護國神山最佳的利器，也是可同時解決中興新村的定位問題的最佳解套方法。