台積電確定不在桃園設廠，各縣市政府卯足勁爭取，南投縣長許淑華31日首度表示，南投縣府歡迎台積電到中興新村設廠，她並說明該區面積夠大，土地徵收也沒有問題，「台積電到南投中興新村是最好的選擇！」
南投縣議員簡千翔、林儒暘今天在縣政總質詢上，不約而同關切凍省後中興新村的定位與發展，許淑華答詢時明確表示，中興新村可以幫政府解套最好的方法，就是台積電進駐中興新村，因為中興新村面積夠大，土地是國發會的，完全沒有徵收問題，而且中央一直講台積電是我們的護國神山，她相信護國神山要做任何事情中央一定會完全配合跟推動。
許淑華說，中興新村在凍省之後，所有單位都已經撤出，直到前總統馬英九時期將其列為「愛台10大建設」，並定位為「高等研究園區」，但工研院進駐後這些年就沒動靜了，她認為台積電設廠最重要就是土地取得問題，既然中興新村土地取得沒問題，晶圓代工產業也符合「高等研究園區」定位，所以她認為「中興新村正是非常適合台積電進駐的地點」。
「我們已經透過一些管道向台積電發聲爭取」，許淑華指出，中興新村這個花園城市在台灣是獨一無二的，土地面積有2000多公頃，公共設施完善，台積電到中興新村光取得土地就可以簡化到完全是國有地不必徵收，周邊設施甚至只要稍加整理就不必花太多經費，加上台積電北部跟中部都有工廠，中科台積電又與南投縣相鄰，未來台中捷運如果延伸到南投，未來中興新村將是中部交通重要樞紐，同時還可以提供台中與南投地區就業就學便利的相乘效果，中部未來發展無可限量。
許淑華強調，「台積電進駐中興新村是最不必傷腦筋又可最快執行的地點！」她說，台積電到中興新村可與中科台積電園區呼應配合，一起帶動中部地區經濟發展，南投縣政府會全力配合中央，她相信這是政府可留住護國神山最佳的利器，也是可同時解決中興新村的定位問題的最佳解套方法。
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