民進黨立委趙天麟日前因不倫戀，退選高雄市第6選區立委，由同黨市議員黃捷接棒，引發「落跑」爭議，國民黨還抓包，高市議長康裕成一行人慰勞高雄女中棒球隊時，有人拿著黃的手舉牌。對此，時事評論員「歷史哥」李易修翻出了1則黃捷在2019年時，因高雄市教育局傳出要求使用前市長韓國瑜Q版頭像，而大罵市府的貼文，讓網友大酸，黃「可能會被迴力鏢砸到需要去整形復原」。

康裕成昨（30）日協同教育局長謝文斌、民進黨議員湯詠瑜，以及黃捷的人像看板和手舉牌到高雄女中，與棒球隊員交流參賽黑豹旗的心路歷程，但遭國民黨高雄青工會副總會長張永杰質疑「政治黑手伸入校園」。他痛批，以這種偷偷摸摸、偷渡手舉牌和背板的方式來刷存在感、蹭好蹭滿，根本是在消費用汗水付出努力的學生。而康裕成則回擊，國民黨不要那麼害怕黃捷去選，黃今受訪也說，這只是學姊關心學妹，不必過度解讀。

李易修今在臉書發文，翻出了一則黃捷在2019年5月的貼文，當時針對傳出高雄市教育局發公文，要求各級學校辦活動要使用韓國瑜的Q版頭像一事，她痛批，韓「好大的官威」，現在全高雄市府都是韓的競選團隊？並稱已要求教育局撤回公文，後高市新聞局澄清，從未強制要求各機關使用。

許多網友也在李易修的貼文留言表示，「不是說好政黨退出校園嗎」、「綠能你不能又一例」、「臉皮不厚，就不叫民進黨」、「她可能會被迴力鏢砸到需要去整形復原」、「雙標黨不意外」、「民進黨臉皮真厚」。