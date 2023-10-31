分析師解讀，日本央行現在重新定義日本10年期公債殖利率的重要參考點，是1%。另外，也微調了一下超寬鬆的貨幣政策，將10年期公債殖利率，過去明訂的天花板上限，也就是央行可容忍的最高上限直接去除掉。

倫敦調研單位凱投宏觀（Capital Economics）直言，日本央行實際上已廢除自己的YCC（殖利率曲線控制）政策，最快在2024年元月時，日本現在的負利率可望走進歷史。將公債殖利率調整為有彈性空間的上限，並以1%視為參考點。就是買進公債時，也不需要看到殖利率升至1%，就立刻要進場。

日股的表現則是不一樣，本來日經早盤是下跌的，但一聽到消息，午盤一開立刻上漲，東證指數中的銀行類股，甚至大漲約3%。至於10年期公債期貨下跌0.46點至143.78點，10年期公債殖利率則升6個基本點至0.95%。

大部分分析師還是認為，日本央行政策沒有什麼重大變化。在聯準會表現鷹派，以及國內經濟成長與通膨數字獲得改善的背景下，投資人早已就定位做好保護工作，以因應YCC政策的些許改變。

日本的YCC漸漸被外界認為是用來對付偏鷹的聯準會，以及在日本國內經濟與通膨漸入佳境的情況下，不是一項很好的政策。雖然日本央行已解除10年期公債殖利率過去不能大於1%的強硬限制，但對下個財年核心中的核心通膨預估值只有1.9%，卻是低於央行自設目標的2%。

野村證券表示，日本央行盡可能保持鴿派立場，不承諾會祭出其它像升息等政策的改變。日本央行這次決議並不令人失望，因為還是朝向正常化，只是以某種特定方式在前進罷了。日圓還是走貶的原因，可能是日本與美國之間的利差實在是相差太大了，故美元續升日圓再貶，才會又貶破150大關。