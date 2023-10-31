49歲孫小姐長年飽受耳鳴之苦，同時出現情緒及睡眠障礙，台中榮總耳鼻喉頭頸部耳科與精神部藉由共同照護，讓她告別耳鳴，失眠與憂鬱情緒也逐漸舒緩。（馮惠宜攝）

耳鳴竟然會加重失眠和憂鬱症，49歲孫小姐長年飽受耳鳴之苦，同時出現情緒及睡眠障礙，也讓更年期的燥熱更顯困擾；台中榮總耳鼻喉頭頸部耳科與精神部藉由共同照護，不但讓她告別耳鳴，惱人的失眠與憂鬱情緒也在心理及藥物治療下逐漸舒緩。

台中榮總耳鼻喉部耳科醫師顏廷廷指出，耳鳴被定義在沒有外界聲音刺激下，產生聽覺的1種錯覺，在美國約有10％至15％的成人受耳鳴所苦，大約有20％耳鳴患者需要臨床評估與介入治療。造成耳鳴的危險因子有聽力損失、耳咽管功能異常、前庭神經瘤、耳毒性藥物、頭部外傷、焦慮及憂鬱等。耳鳴發生率隨年齡升高，有些會嚴重影響病患的生活品質、睡眠障礙、情緒障礙及降低工作效率，造成病患深度痛苦。

研究顯示37％到73％的耳鳴病患會有睡眠障礙；1／4的耳鳴病患可能感受到焦慮與憂鬱，更有報告指出耳鳴會導致自殺意念與行為。台中榮總精神部醫師張庭綱說，該院研究發現63％耳鳴患者有輕度以上憂鬱，74％耳鳴患者有輕度以上睡眠呼吸中止，因而患者需要耳鼻喉科與精神科共同照護。

張庭綱及顏廷廷9月底到奧地利維也納參加2023年世界精神醫學會年會發表論文「慢性耳鳴患者的睡眠多項式生理檢查指數、睡眠品質、阻塞性睡眠呼吸中止和憂鬱的相關性研究」，這項研究顯示出耳鳴病患接受憂鬱照護及睡眠檢測的必要性，而藉由耳鼻喉部耳科及精神部共同照護，可以協助耳鳴病患獲得更適合的治療模式。