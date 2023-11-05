韓國KPOP團體興盛，在全球吸引不少粉絲追隨喜愛，雖然競爭力強不斷有新的偶像出現，但昔日偶像還是令許多網友不時懷念。近日有網友在論壇討論，以「一說到SM的忙內 大家第一個會想到誰？」為題發文，截稿前韓網留言數衝破千，其中「這位女星」名字一直被許多網友提到，不禁令人鼻酸。

近日韓網論壇上，網友以「一說到SM的忙內 大家第一個會想到誰？」為題，引發熱烈討論，原po表示：「因為我是Wonder Girls/KARA/少女時代的年代，所以說到SM的忙內的話，我會想到徐玄或泰民」，該則PO文立刻引發網友共鳴留言。

SM的忙內是誰？有不少網友提起2019年逝世的雪莉。（圖／翻攝自IG @jelly_jilli）

不少人跟原PO一樣提到徐玄、泰民，也有人提到Krystal，還有網友分享「現在SM真正的忙內是Sakuya，2007年生，只有15歲」，不過也有不少人提到2019年逝世的雪莉（崔真理），瞬間勾起回憶「雪莉，完全是大家的小公主全SM寵」、「最具代表性還是雪莉吧，唯一有SM家小公主封號的，那個小時候代表上台照太經典了」。

韓國女團f(x) 前成員雪莉（Sulli）2009年以f(x)身份正式出道，在隊內擔任副饒舌、副唱及門面擔當。2019年10月14日，被經紀人發現在其寓所身亡，人生就這樣定格在花樣年華25歲，當時消息傳出，更是令許多粉絲難以置信。

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