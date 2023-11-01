航空燃油價格持續上漲，交通部民用航空局今天指出，已達國內線運價調漲門檻，業者將依照規定調漲票價，預計30日生效，各航線平均調漲新台幣95元，漲幅4.5%。

民航局發布新聞稿表示，由於航空燃油價格持續上漲，依據中油今天公告的航空燃油價格，已達國內線運價調漲門檻，航空業者將依規定調漲國內線全額票價，預計30日生效，民航局要求業者充分揭露相關資訊，以減少旅客不便。

根據相關規定，當國內線航空燃油連續3個月平均價格達調整門檻時，則適用門檻所對應運價。從103年到現在已有4次調降及3次調漲，最近1次調整是今年8月份，當時因油價連續3個月平均價格低於21.74元門檻，所以調降票價。票價調整時，依據航空定型化契約規定多退少補機票票面價差額。

民航局指出，依據中油今天公告航空燃油價格，今年9至11月中油公告國內航空燃油平均價格為每公升28.01元，已高於國內航線運價調漲門檻每公升27.25元，各航空公司依交通部所核定運價上、下限調漲全額票價，並將自30日起生效，各航線平均漲幅約4.5%。

民航局表示，配合票價調整，旅客如以調整前票價購買30日（含）以後出發航班機票，須依所購機票條款及航空公司規定補差價；持調整後票價機票的旅客，如因故須提前改為29日（含）以前出發，則由航空公司退還差價。

另外，民航局已請航空公司應透過電子郵件等管道，充分揭露相關資訊並妥處旅客權益事宜，旅客也可洽各航空公司或至其官網查詢相關資訊。（編輯：管中維）1121101