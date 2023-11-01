許男今年（112年）元旦凌晨認識年輕貌美的女網友小美，開車載她上山賞夜景、看元旦第一道曙光，竟現狼形強吻、襲胸猥褻，未滿16歲的小美驚慌失措、崩潰抵抗，傳訊向2好友求救，趁途中停車逃離報警。許否認強制猥褻，辯稱女方主動，法官不採信許說詞，判刑1年6月，可上訴。

小美年輕貌美，2022年跨年夜與友人投宿中市商旅，隔天2023年1月1日凌晨在網路與中市許男互加社群應用軟體IG好友後，因手機沒電，聯繫許商借充電器，許開車抵達提議載她去吃宵夜、看夜景及元旦日出。

許載小美到達人煙稀少的山區，等候元旦第一道曙光時，小美喊頭痛，許叫她頭枕在他大腿幫按摩，見小美秀色可餐竟起邪念，強吻襲胸、伸狼爪猥褻，小美崩潰哭求抵抗，抓住許雙手拒絕，雙方拉扯僵持不下，許才罷手。

小美為免惹怒許，曲意逢迎要求將她載回市區，趁隙傳訊向2友求救，在許開車抵達市區，開往加油後停車的空擋逃離，向路人求救報警。

小美到醫院驗傷，右前胸有細微抓痕、右腹有明顯抓痕。她返家後，情緒不穩，一度吞服藥物輕生，經送醫救治，所幸無礙。她自稱向許男佯稱自己年齡19歲，實際年齡未滿16歲，案發時她幾近崩潰哭求，拚命反抗。

許坦承今年元旦凌晨載小美吃宵夜後，驅車往山上看夜景，在車上幫她按摩，與她舌吻，但否認強制猥褻，辯稱是小美主動親吻他，但沒說要進一步，他就沒繼續。

小美2名友人作證，接到求救訊息，傳訊給小美都沒回，跑去定位地點也找不到人；到警局見到小美時，她哽咽哭訴遭許猥褻。

法官以兩人剛認識初次見面，實際年齡相差20多歲，許僅借手機充電器、幫女方按摩，沒有其他感情互動，女方即主動親吻有違常理，並有證人作證，不採信許說法，依強制猥褻罪判他徒刑1年6月。

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