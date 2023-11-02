美國地質調查所表示，印尼東部的帝汶島（Timor Island）今天發生規模6.1地震，東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）首府古邦可感受到搖晃，居民紛紛逃出屋外。

法新社報導，根據美國地質調查所（US Geological Survey）說法，這起地震發生在帝汶島西部古邦市（Kupang）附近，震源深度36.1公里。

印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）則表示，這起地震的規模為6.6。

Gempa bumi kuat M6.3 di Rantau Timor pada 5:04 pagi, 2 November 2023. Pusat gempa bumi tersebut terletak 10.3° Selatan dan 123.9° Timur dengan kedalaman 66 km. 37km Timur dari Kupang,Indonesia.Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia.#gempabumiMETMalaysia#mygempa.met.gov.my pic.twitter.com/uqrkPONLxE — Jabatan Meteorologi Malaysia (@metmalaysia) November 1, 2023

帝汶島西部為印尼領土，東部為主權國家東帝汶。法新社記者說，在古邦可感受到強烈晃動，目前未傳出有人傷亡。

古邦市的建築有碎片掉落，一些居民紛紛逃出屋外。

印尼東部的帝汶島（Timor Island）2日發生規模6.1地震，東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）首府古邦感受到搖晃，居民紛紛逃出屋外。

40歲的古邦居民耶里（Yeri）說：「我感到一陣頭暈，我以為是因為我在清晨跑步的關係。」他跟許多印尼人一樣，名字只有一個字。

印尼因為位於太平洋「火環帶」上經常發生地震。去年11月，印尼主要島嶼爪哇島（Java）人口稠密的西爪哇省（West Java）發生規模5.6地震，造成602人死亡。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1121102