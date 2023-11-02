美國地質調查所表示，印尼東部的帝汶島（Timor Island）今天發生規模6.1地震，東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）首府古邦可感受到搖晃，居民紛紛逃出屋外。
法新社報導，根據美國地質調查所（US Geological Survey）說法，這起地震發生在帝汶島西部古邦市（Kupang）附近，震源深度36.1公里。
印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）則表示，這起地震的規模為6.6。
帝汶島西部為印尼領土，東部為主權國家東帝汶。法新社記者說，在古邦可感受到強烈晃動，目前未傳出有人傷亡。
古邦市的建築有碎片掉落，一些居民紛紛逃出屋外。
40歲的古邦居民耶里（Yeri）說：「我感到一陣頭暈，我以為是因為我在清晨跑步的關係。」他跟許多印尼人一樣，名字只有一個字。
印尼因為位於太平洋「火環帶」上經常發生地震。去年11月，印尼主要島嶼爪哇島（Java）人口稠密的西爪哇省（West Java）發生規模5.6地震，造成602人死亡。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1121102
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