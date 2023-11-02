主播沈春華曾得過13座金鐘獎殊榮，2017年她轉戰新媒體主持網路節目，本週二(10/31)她分享為了一早的工作8點自己開車出門，突然感覺眼睛裡有異物，只能狂眨眼睛解除不適感，沒想到短短幾秒的時間前方突然傳出擦撞聲，她煞車後眼見前方的小黃司機下車察看，心想完了可能會耽誤後面的工作，甚至導致後方塞車，幸好小黃司機說沒事，30秒就解除危機，令她直呼應該是老天保佑。

沈春華本周二發文表示，為了上午的工作早上8點就開車出門，行經基隆路正氣橋時，正當她在車陣中緩緩前行，她因眼睛不舒服多眨了幾次眼，車子就這樣滑動撞上前面的計程車，還導致車內女乘客驚慌回頭，她擔心撞到對方車輛要花時間賠償，正在她懊惱之際，前方計程車司機便下車查看，並沒多瞪她一眼。

沈春華發文。（圖／翻攝自沈春華 Live Show臉書）

沈春華說，正當她已經準備解開安全帶、下車鞠躬道歉時，奇蹟突然發生，小黃司機對她搖搖手，回說：「沒怎樣啦，好好的，嘸代誌…」，示意她可以離開沒關係，讓沈春華如釋重負，仍將頭伸出車窗外對司機表示：「真正拍謝，真多謝！」令她慶幸遇到大度寬容的司機，後面的工作也沒遲到。

見此，網友回應：「態度很重要，平安大吉！」、「上天眷顧有愛心的沈姐姐，也眷顧度量大器的司機大哥」、「還好沒遇到惡質運將，。要不鬧上社會頭版是大麻煩」、「碰上善良的人，台灣很多善良的人」。而近年AI虛擬主播成為熱潮，沈春華表示自己在23年前就跟初版的虛擬主播同台過，她不擔心未來真人主播飯碗被搶，認為這件事更凸顯了真人主播需要有的專業、溫度和公信力，這點目前是AI無法取代的優勢。