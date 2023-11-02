男模會館要求旗下牛郎簽署規章，涉苛待牛郎。（警方提供）

男模會館訂定嚴格規章，涉嫌苛待旗下牛郎。（警方提供）

台中市高姓男子經營1間「男模會館」，並以派遣方式要男模到指定地點陪酒、陪跳舞，逼迫旗下牛郎接受不能性交易、請假要扣3000元等苛刻條款，有5人不簽被打得傷痕累累，還被迫簽下3至6萬元不等的本票，台中市警局刑大拘提高男等6人，依恐嚇取財罪嫌送辦。

男模會館苛待牛郎還挨揍 警逮6人送辦

警方調查，高姓男子經營的「男模會館」沒有實體店面，每小時收費1500元、每次低消2小時，還強調男模身高都在175公分以上，且「絕不騙照」，經營的方式則是由女客打電話到會館後，以派遣方式派牛郎到指定的KTV或汽車旅館陪客人跳舞、唱歌，該會館更拍宣傳影片稱「大局4小時1萬、小局8000」。

警方指出，因該會館苛待旗下男模，其中1人今年5月間向警方檢舉，指會館訂定嚴格的規定，若男模私下接客要罰3萬元、嚼檳榔要罰2萬元，被客人投訴也要罰2萬，若遲到要扣500元、請假要扣薪3000元，使得許多人都積欠不少罰款，且不繳納還會被毆打逼迫簽本票，有的甚至遭限制行動。

警方指出，目前掌握有5名男模因不願服從規範而遭到毆打，上月25日搜索該會館並拘提高男等6人，他雖否認打人、苛待員工，辯稱是內部薪資問題引發糾紛，仍被依恐嚇取財等罪嫌法辦，檢方裁定1至3萬元交保。