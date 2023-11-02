為爭取台灣觀光客，泰國政府日前宣布提供台灣免簽措施，且時間從11月10日起一直持續到2024年5月，讓不少人開始考慮要去泰國玩，不過有民眾哀號，一家8口規劃11月中出發去泰國玩，簽證才剛辦好，泰國政府才宣布相關消息，讓他感覺一下就虧了1萬2千元。

鄉民「JAY1010」昨（1）日在PTT女板表示，11月中有安排好要去泰國，全家大小總共8個人，上周才請旅行社代辦準備好泰簽，一個人花了1500元，沒想到泰國政府竟突然宣布免簽。

原PO透露，他們的行程是11月16日出發，已經在泰國政府宣布的免簽期間，他因此致電泰國駐台貿易經濟辦事處詢問能否退費，結果遭對方拒絕，「覺得很乾啦，12000欸，等於可以再買一張來回機票了！」

其他人也說「一次虧八人，但也沒辦法」、「這就是早訂的缺點」、「沒辦法啊，就跟機票價格一樣，認衰」、「就剛好是那個最後一批XD」、「11/29要去，原本打算今天去用，昨天就看到新聞覺得慶幸」、「有夠衰，幫QQ啦」。