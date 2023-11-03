蘋果2023財年全年營收為3,832.9億美元，較前一年度的3,943.3 億美元下滑2.8%，比2019財年的跌幅更大，當時蘋果年營收減少2%。
全年毛利為1,691.5億美元，較2022財年的1,707.8億美元下滑1%。
營運費用大增6.8%，為548.5億美元，研發成本較前一年增加14%，至299.2億美元。
以主要業務來看，只有服務事業全年淨營收實現增長，iPhone、Mac、iPad、穿戴式裝置、家居設備與配件等其他事業，全年營收均較前一年衰退。
根據蘋果最新發布的第四財季業績報告，其全年營收為2019財年以來首次衰退。
蘋果2023財年全年營收為3,832.9億美元，較前一年度的3,943.3 億美元下滑2.8%，比2019財年的跌幅更大，當時蘋果年營收減少2%。
全年毛利為1,691.5億美元，較2022財年的1,707.8億美元下滑1%。
營運費用大增6.8%，為548.5億美元，研發成本較前一年增加14%，至299.2億美元。
以主要業務來看，只有服務事業全年淨營收實現增長，iPhone、Mac、iPad、穿戴式裝置、家居設備與配件等其他事業，全年營收均較前一年衰退。
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