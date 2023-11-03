聯合國今天尋求12億美元（約新台幣387.5億元）緊急援助募款，以幫助加薩走廊（Gaza Strip）和約旦河西岸（West Bank）的約270萬巴勒斯坦人。

法新社報導，聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）指出：「滿足270萬人需求的開銷估計為12億美元，這包括加薩的全部人口，以及遭到占領的約旦河西岸的50萬人。」

聯合國10月12日曾緊急呼籲募款2億9400萬美元援助當地的約130萬人。聯合國人道事務協調廳今天指出：「自從當時以來，情勢變得日益險惡。」