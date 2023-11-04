在德國舉行的WTT法蘭克福冠軍賽，台灣好手林昀儒今天對上日本名將張本智和，順利以13比11、9比11、11比8、11比4獲勝如願晉級4強，將對上中國好手王楚欽。

世界排名第12的林昀儒賽前生涯對戰世界第7的張本智和0勝2敗，不過雙方最近一次交手已是2019年的事，過去4年林昀儒不論技術、經驗都大幅成長，尤其招牌的反手擰球更是出神入化。

今天開賽首局林昀儒雖以2比6落後，接下來林昀儒的反手擰球開始發揮，搭配第2板連接轉身正拍攻擊得到效果，一口氣連得6分超前比數，隨後雙方互有拉鋸，林昀儒在12比11領先時，趁著張本智和回球過短的情況下，上前台搶板得分拿下首局。

第2局張本智和回穩，在雙方8比8平手時連拿2分，其中第10分是幸運的擦網球因此獲得2個局末點，隨後林昀儒追回1球，但此時張本智和喊出暫停，短暫休息後張本智和如願得分拿下第2局。

關鍵的第3局雙方在戰成6比6平手後，林昀儒連拿4分取得10比6的4個局末點，儘管張本智和追回2分，但隨後林昀儒靠著一記幸運的擦桌邊球收下第3局。

第4局林昀儒的反手擰球徹底大爆發，打得張本智和毫無招架之力，開賽就取得6比1的大幅領先，最後再靠著接發球後的第2板反手擰球得分，輕鬆以11比4收下比賽勝利。

林昀儒晉級4強後將對上世界排名第2的中國好手王楚欽，雙方過去交手過8次，林昀儒以3勝5敗居下風，且雙方近4次交手都由王楚欽獲勝，包括今年杭州亞運4強賽，並且全都一局未失。（編輯：徐睿承）1121104