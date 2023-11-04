「東洋置地12翫」基地約4000坪，位於嘉義棕梠湖高爾夫球場第一排，分割規劃12棟渡假別墅，採一地一建照，地坪約270坪~630坪、建坪約300坪~750坪。

「東洋置地」的李宜晉董事長與瑞士「瑞斯麗Swisstouches Living」CEO執行長MR.LARMOUR(左)共同簽訂合作合約。身為「東洋建設」第二代，「棕梠湖高爾夫球場」執行長，同時也是現任李宜晉建築師事務所&昴星團整合設計團隊的首席建築師李宜晉說，歷經5年多規劃將在「棕梠湖高爾夫球場」旁半山打造12棟療癒建築，名為「東洋置地12翫俱樂部」，是台灣唯一位處高爾夫球場半山的別墅，也是全台唯一的量身訂製、注文渡假別墅。

東洋置地指出，接下來將展開第二階段計畫，興建200房的飯店會所，也是瑞士Swisstouches Living積極爭取管理的目標，第三階段計畫開發康養度假村，擴大旅遊不動產的布局。