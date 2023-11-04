二水國際跑水節4日熱鬧登場，由DT668蒸汽老火車頭帶領各地遊客從彰化火車站出發到二水鄉遊玩，為活動拉開序幕。（参山處提供／吳建輝彰化傳真）

二水國際跑水節4日熱鬧登場，由DT668蒸汽老火車頭帶領各地遊客從彰化火車站出發到二水鄉遊玩，隨著火車抵達二水也為活動拉開序幕，體驗匯集「縱貫線、集集線、台糖」鐵路的風光景色，於林先生廟舉行祈福開幕式，緊接著圳頭祭、感恩祭、神轎跑水等精彩活動，一次滿足多種難得的體驗。

二水跑水節流傳百年、獨步天下，今年活動彰化縣政府擴大舉辦，結合交通部觀光署、參山國家風景區管理處、經濟部水利署、農業部農村發展及水土保持署，以及二水鄉公所等單位共同精心辦理一系列精彩活動，民眾搭乘蒸汽火車到二水體驗水圳跑水、吃辦桌等樂趣。

彰化縣長王惠美表示，今年跑水節以「經典傳承歷史名，水圳三鐵任你行」為主軸，二水鄉是集集支線的起點，擁有全台唯一與火車競速的鐵馬自行車道，今年也特別邀請二水鄉的姐妹市－日本北海道津別町町長及相關成員一起來跑水，將富有文化底蘊的二水在地特色活動帶入國際。

參山處長曹忠猷表示， 去年配合海線通車百年，特別在二水跑水節安排DT-668蒸汽火車之旅，今年從出發到二水的沿路，早已站滿民眾沿路錄影拍照，今年一開放蒸汽火車之旅報名就秒殺，已成為跑水節的觀光亮點之一，歡迎鄉親一同來感受百年歷史的跑水風華。

縣府文化局表示，今年推出「AR雙語導覽系統」，海內外遊客可以透過app進行AR探索，景點介紹及語音導覽，也可以挑戰趣味益智問答，透過AR虛實整合，認識地方文化、寓教於樂。

彰化縣政府與二水鄉公所邀請全國鄉親，一起到彰化二水，帶領大家懷念古早情、童年趣、穿越時空遊歷二水風華，活動第二天還有許多精彩豐富的節目，讓民眾參與跑水節外，更能深度了解八堡圳流域鄉鎮、體驗農村在地文化，邀請大家一起戲遊二水。