德國漢堡市（Hamburg）一座正在施工的64層摩天大樓，因地產開發商積欠款項，營建商宣布停工。興建中的摩天大樓恐淪為爛尾樓，對陷入困境的德國房地產業來說，又是一個不祥之兆。難道蓋摩天大樓造成經濟衰退的詛咒是真的嗎？

路透社報導，來自奧地利的房地產巨頭、紐約克萊斯勒大樓擁有者Signa集團，今年開始在漢堡市建造一座64層樓高的摩天大樓「Elbtower」（易北摩天樓），不料開發商Signa拖欠營建商Lupp款項，工程被迫停擺。

對於Lupp指控未付工程款，Signa尚未做出任何回應，但漢堡市和該建案投資人之一德國商業銀行均證實暫停施工的消息。

易北摩天樓工程中斷，引發外界對其前景的擔憂，漢堡市官員也警告，易北大樓成為爛尾樓，將是德國房地產業另一危險訊號。該大樓原先預計竣工後，價值將達13億歐元（約台幣450億元）

多年來，房地產業一直市德國經濟的基石，貢獻德國GDP的5分之1

，以及10分之1的就業人口。在低利環境下，房地產被視為是相對穩定和安全的產業，如今利率急遽攀升，提高營建成本，銀行融資枯竭、房市交易急凍，導致房價下跌，讓許多開發商陷入困境。