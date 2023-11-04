彰化縣警局在彰化縣139縣道建置2處專抓壓車過彎的科技執法點，不滿該作法的網友到彰化縣長王惠美臉書專頁留言表達質疑。（本報資料照片）

彰化縣警局日前宣布將針對機車過彎傾角小於60度自動偵測拍照取締，引來大批網友撻伐，痛批以後到彰化騎車要帶量角器，彰化縣警局交通隊今晚宣布，針對取締139縣道危駕案，經審慎評估將暫緩實施，縣警局長張國雄表示，全國網友的意見他都聽見了，今天（4日）特別到場會勘，經評估將暫緩，也希望大家共同正視139縣道交通安全。

彰化縣警局日前宣布將在事故頻傳的彰化縣139縣道建置2處科技執法點，預計15日系統上線，針對機車過彎傾角小於60度自動偵測拍照，再由員警判斷及開罰。但消息曝光後，引爆網友怒火，連日到彰化縣警局臉書留言，痛批「難道騎車要帶量角器」、「厲害了彰化國」，這把火還燒到彰化縣長王惠美的臉書專頁，一發不可收拾！

當時交通隊指出，系統主要是用來判讀危險駕車的行為，會針對經過彎道的機車來做判讀，如果機車後車輪與地面夾角低於60度，系統會照相存檔，回傳到後端後，由該隊整合，逐一進行分析判讀，若騎士過彎有蹺腳、抬腳及身體異常傾斜等危險駕駛的行為，則會依《道路交通管理處罰條例》第43條危險駕駛開罰。

張國雄表示，他今天會同相關單位到現場會勘，包括原本預計增設的地點、鄰近交通等，認為處罰並不是目的，主要是希望大家能夠更安全，不過經過考量之後，決定先暫緩實施，強調全國車友的意見他都聽見了。

縣警局表示，原擬針對139縣道彎道壓車危險駕駛行為，實施科技執法取締，並於近期宣導周知後開始實施，但相關取締方式引發社會大眾正反兩面熱烈討論。

將廣納各方意見，針對法律規範、系統穩定、儀器精準、違行態樣及社會觀感等方面，進一步審慎全面評估，研擬更縝密執行方式，以消除民眾疑慮，因此將暫緩實施，也呼籲用路人，騎車逞快逞帥容易發生交通事故，請遵守交通安全規則，維護您我的行車安全。