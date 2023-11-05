不是「鐵籠格鬥」打的！臉書母公司Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）突然在個人Instagram（IG）上貼出他在病榻上「五花大綁」的驚悚照片。他發文解釋，進行綜合格鬥（MMA）訓練時膝蓋受傷，已動了手術。

祖克柏在疫情期間迷上綜合格鬥（MMA），儘管與電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克的「鐵籠格鬥」賽雖流局沒下文，但祖克柏的自我訓練未曾間斷。祖克柏在IG貼出最新病床照，照片中他躺在醫院病床上、膝蓋纏著繃帶且用支架固定，並表示：「我練拳練到十字韌帶（ACL）斷了，我剛做完重建手術，感謝醫生和團隊的照顧。」儘管還在病床上，這位39歲的執行長信誓旦旦說，他仍計畫繼續接受訓練，以「參加明年初的一場MMA競技賽」。網友留言除了祝他早日康復外，也有網友打趣說，這下馬斯克機會大好，不過，我還是賭你贏。

祖克柏對MMA十足投入，甚至在自家後院搭了一個八角籠格鬥擂台。除了這次的受傷照外，他日前也曾PO出他被打得鼻青臉腫的照片，還自嘲「打拳打得有點失控」。