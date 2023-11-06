「緯創發生什麼事，股價連百元都失守！」「相對其他AI股，緯創修正幅度最深，是超跌了吧？」「都跌成這樣了，是否該逢低再加碼？」這是最近投資人最常問分析師的問題。作為台灣AI三雄之一的緯創，在股價修正4成之後，接下來該怎麼操作，是投資人最想知道的事情。

關鍵1》大股東宏碁售股 終結多頭走勢

《財訊》採訪多位分析師，發現緯創在籌碼面因素的壓力下，短線股價恐怕會面臨「漲不回去」的窘境，值得投資人提高警覺。

《財訊》報導指出，早在8月8日，宏碁就公告已處分緯創持股3.3萬張，每股平均價格為121.89元，總共進帳逾40億元。這一個消息，無疑是推倒緯創多頭走勢的最大力量。回頭去看，緯創8月2日長黑摜破月線之後的賣壓，基本上宏碁售股就是主因，股價從此由多翻空。

Super研究團隊林信富分析師指出，大股東賣股後自此股價一蹶不振，過去有太多案例可循。像是2018年國巨飆漲至千元時，董事長陳泰銘前妻洽特定人轉讓持股1.2萬張後，股價一瀉千里，堪稱近年來教科書等級的案例。

根據《財訊》報導，由於市場不斷強調AI產業為長線大利多題材，讓許多投資人沉浸在基本面看好的現況，卻忽略籌碼面鬆動，導致緯創股票愈買套牢愈深。

林信富說，大股東賣出的價格，無疑成為緯創最難突破的壓力帶。而且，大股東才剛賣出，不太可能這麼快又逢低買回，想解套的散戶恐怕會失望。

關鍵2》大戶忙倒貨 散戶卻急著加碼

「一檔股票會不會繼續漲，有時候看千張持股大戶的動態，可能比研究基本面還來得精準。」摩爾投顧蔡正華分析師說，最好的驗證方式，就是統計緯創股價衝上最高點的那一週，截至今日的表現。

《財訊》分析，從籌碼面統計，緯創的千張大戶在7月21日那一週，持股比重來到最高的72.8%，股價隨後在7月25日推升至最高點161.5元；之後，千張大戶開始一路減持，股價也跟著如溜滑梯般步步下跌。到了10月133日這一週，千張大戶的持股比重已經跌破6成，來到59.8%，而緯創股價也宣告百元失守，可怕的是，目前仍未見到大戶停止賣出的跡象。