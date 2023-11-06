南韓天團BIGBANG隊長G-Dragon（權志龍）被爆涉嫌吸毒，他除了透過律師三度發出聲明外，今（6）日也將現身仁川警廳接受調查，警方表示，預計將對GD搜查4個項目。

根據韓媒《聯合新聞》報導，警方今（6）日將讓GD進行簡易試劑檢測，確認是否有接觸毒品後，再採集尿液和毛髮送到國立科學調查研究院進行精密鑑，但由於GD是在未傳喚自願到場的情況下，警方也打算先聽取GD的陳述；此外，為確定GD與聲色場所室長A某、被爆非法賣毒品的現職醫生間的關係，將詢問GD是否願意提供手機，而GD有權可以拒絕。

然而，這是GD捲入染毒風波後首露面，因此吸引各路粉絲、YouTuber、好事者到警局蹲點，警方為此派出150名警力；稍早GD在律師的陪同之下，約莫中午韓國時間1點24分（台灣時間12點24分）時現身於警局，當態度坦蕩面對媒體提問，數度強調「我跟毒品犯罪嫌疑無關，今天來到這裡就是為了揭曉此事」並表示自己沒染髮也沒漂髮，最後向粉絲喊話「不要擔心」隨後自行步入警局。

事實上，GD在2011年曾接觸大麻，當時他在日本參加一場私人派對時，疑受好友唆使吸食大麻，GD事後雖表示自己只是拿了別人遞過來的東西，並不知道那是大麻，但卻已重創他的形象。

如今GD再度捲入毒品案後，這段時間他曾發3次聲明，第一次全面否認嫌疑「我沒有吸毒，近期相關報導與我無關」，接著透過律師向仁川警廳毒品犯罪搜查科提出委任狀以及自願出席意願書，第三次明確指出將會在今天到仁川警廳接受調查，並表示會積極配合調查。

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