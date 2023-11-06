新竹縣35歲林姓男子，去年感染新冠肺炎導致免疫力嚴重失調，黃疸指數高達10以上（正常值是1），加上本身有先天罕病Kloppel Treone症，毛細血管畸形，長期洗腎，不斷出現喘、嚴重貧血、黃疸等症狀，求診中國醫藥大學新竹附設醫院癌症中心。

該中主任鍾智淵，經過醫病溝通，決定以「外泌體」治療，林男細胞治療修復大約2個月後說，自己當初幾乎面臨生死交關，現在已經不再出現喘等不適症狀，黃疸指數也完全恢復正常。

鍾智淵表示，外泌體泛指細胞分泌細胞以外的小囊泡，過去被認為是代謝廢棄物，在2013年，美國與德國學者，針對外泌體的研究獲得諾貝爾醫學獎，發現外泌體有生長因子以及細胞營養素，讓外泌體垃圾變黃金。

外泌體來自自體以及異體，自體大部分為脂肪幹細胞或骨髓細胞培養，異體主要來自新生兒臍帶細胞去培養間質細胞，培養過程中產生分泌出來的小囊泡就是外泌體，因為沒有細胞核，一般認為安全性相對高。

鍾智淵指出，外泌體適合三種類型的人，首先是免疫失調的人，像是皮膚過敏、腦霧、肺損傷、心肌炎等症狀的病患，及退化性疾病如中風、老年癡呆、帕金森氏症等，以及第三種類型皮膚或是禿頭的患者。鍾智淵強調，禿頭除了本身疾病，頭皮產生免疫調節失調或營養素不夠，外泌體可促成細胞修復以及免疫調節。