大考中心將於12月16日辦理113學年高中英聽二試。（本報資料照片）

大考中心今天表示，113學年「高中英語聽力測驗第二次考試」將於今年12月16日舉行，僅辦理上午場。報名日期自11月8日起至14日止，逾期不予受理。考生若曾報考「英聽測驗第一次考試」，則兩次英聽測驗考試成績擇優使用。

大考中心說，高級中等學校之三年級在學學生，應一律經由就讀學校辦理集體報名；其他具備報考資格者，可委託經政府立案且已獲得本會發給集體報名單位代碼之補習班報名，也可以自行個別網路報名。

未於規定期限內辦理報名及繳費者，即視為未完成報名手續。逾期概不受理補辦報名或繳費，並不得參加考試。

大考中心表示，完成報考「英聽測驗第二次考試」之考生，可於報名期間內，至大考中心網站113高中英語聽力測驗「試務專區」，確認報名資料。考生如發現姓名及考試地區等項目，有任一項與原報名資料不同者，務請於報名期間內，在系統直接更正。集體報名者由集體報名單位更正，個別報名者請自行更正。

高中英語聽力測驗預備時間為10分鐘，考試說明及正式考試為50分鐘，合計60分鐘。高中英語聽力測驗成績採等級制，由高至低依序為：「A」、「B」、「C」、「F」共四等級。