香港藝人錢小豪、草爺、金志遙、蔡允潔、嵐芯語今（8日）化身紅心字會「長者守護大使」前往廣慈、達仁老人日間照顧中心，宣導「防災動起來」消防救護暨安全演練。談到健康狀況時，錢小豪坦言有高血壓跟膽固醇問題，「血壓最高到160，吃藥就比較正常，有請家人學CPR，還有拿到執照，怕萬一有需要時就可以用到」。
蔡允潔之前曾表示，產後至今跟老公都沒有開機，她今擔憂表示懷疑自己有早期更年期的症狀，因為她最近睡醒都有熱潮紅的症狀，日常的脾氣也變的爆燥，常常口乾舌燥，「我已經吃醫生的荷爾蒙保養品，吃快2個月了」，她也坦言會擔心太久沒跟老公發生性關係，會影響到夫妻感情。
60歲的錢小豪透露，自己已經10幾年沒開機，更用「無能為力」4字表達現況，「我和老婆也是分房睡，主要是作習時間不同，不是身體不行，我們彼此之間的工作不同，分房睡可以讓對方有充足的睡眠，生活上會常和孩子去開車，去旅遊」。
錢小豪育有2子，分別為33歲、21歲，現在會急著抱孫嗎？他表示不會，也建議男生最好到40歲再結婚生子，「那年紀會比較成熟，工作也穩定。我希望我孩子們40多歲再結婚，我自己是喜歡小孩的，他們如果有小孩，我是可以幫他們帶的」。
金志遙則因為忙於組女團「心動女孩」，每天都在查看女生資料，看到有些麻痺，久了就不自覺自己給自己停機了。
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