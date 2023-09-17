草爺後悔沒跟父親說過我愛你。（羅永銘攝）

草爺（中）是3兄弟之中，年紀最小的。（草爺提供）

談起父親，草爺憶起退伍後，20歲到大陸跟父親學做生意，他形容父親有著「大哥性格」，十分海派，在大陸5年期間，草爺從父親身上學到男人該有的肩膀跟責任感，雖然父親很嚴厲，但他身為老么，跟2位哥哥差了10歲、9歲，父親也最關愛他。不過，後來因為父親癌逝，讓他留下了人生中最大的遺憾。

草爺訴說父親當時每天都需應酬，某天突然自覺身體無法負荷、容易疲倦，返台健康檢查，診斷出肝癌第3期，父親的事業也接著出問題，草爺心疼看著他抱著病軀苦撐，忙著清還債務，回想當時心情：「心裡會很難受，那時才24歲又幫不上忙，還蠻自責的。」

父親癌症後期在湖南養病，健康狀態每下愈況，最後只好搭救護車轉送到廣州的醫院，人在浙江義烏的草爺接到病危通知，要他趕快飛去見父親最後一面，他卻因為失誤錯過了，「結果機票一訂，我自己白癡，看錯時間，我去到機場的時候，已經錯過班機了。」

即使趕緊改班機，草爺一下飛機卻收到「父親在過程中走了」的訊息，當下讓他徹底崩潰，他強忍淚水回憶這段過往，哽咽地說：「看到我父親的時候就已經僵硬了，蠻難過的，怎麼會在（他）還有一口氣時，沒有陪他走最後一段路。」父親病逝時才年僅56歲，這件事也成為草爺永遠無法彌補的遺憾，從此決心不再讓自己做後悔的事。

訪談過程中，草爺突然想到從未跟父親說過「我愛你」，坦言蠻後悔的，若時間能倒退，在大陸的5年期間，他會收起年輕氣盛的情緒，積極跟父親互動、表達愛意，不禁感嘆：「但時間沒辦法重來，希望透過這個專訪提醒大家，不要等人走了才想要去說愛。」