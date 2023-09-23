屏東「明揚國際」高爾夫球工廠昨（22日）傳出爆炸，造成4名消防員殉職，還有多人受傷失蹤，其中33歲的賴俊儒才新婚不久，原本計畫11月和英國籍妻子度蜜月，不料傳出噩耗，永遠無法實現。賴父崩潰痛哭，懇求檢方不要解剖兒子的遺體，希望採驗DNA就好。

賴俊儒的父親接獲消息後，第一時間趕到醫院認屍，忍不住痛哭失聲，一度癱軟在地，由於遺體面容難以辨識，院方起初找來賴俊儒、施寶翔家屬認屍，後來透過遺體身上的名牌，初步認定賴員已身亡，但賴父仍不敢置信，要求院方進行DNA比對。

賴父感嘆大火來得太突然，但他認為發生這種事就是命，「我們真的不會怨任何人，救災救難本來就是他的職責，我們以他為榮…」，賴母哽咽表示：「我兒子也非常的高興，他要回去英國，怎麼會這樣子，難道這是天意嗎？」

高雄市長陳其邁今天上午前往慰問家屬，賴父頻頻請求，希望能請檢方不要解剖兒子的遺體，直言：「他長得很緣投餒！」認為有DNA就夠了，不要在解剖，「不要再挨那一刀，很痛、很痛，拜託拜託」。

據了解，賴俊儒是103年特考班，曾分發到新竹關西分隊服務，結婚未滿1年的他，原本和英國籍妻子約定11月到瑞士度蜜月，再回英國見岳父岳母，明年2月再補辦婚禮，沒想到從此天人永隔。