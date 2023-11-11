時速89被扣牌？日前一位民眾開著號稱「東瀛戰神」的Nissan GTR跑車，以時速89公里，行經台3線的澐密戰道，事後卻收到一張罰單，原來是該路段「時速僅40公里」，車主也因此被扣牌半年，創下GTR以最低時速被扣牌的紀錄，被笑稱是「GTR之恥」，而事件也在車友圈引起討論。

「東瀛戰神」是不少人心中的夢幻跑車，時速輕輕鬆鬆就能破300，有位民眾在臉書分享，好友日前開到時速89公里被開罰，並秀出紅單，原來好友行駛到台3線「澐密戰備道路」，由於該路段限速僅40公里，等於超速49公里，愛車還要慘被扣牌半年，創下GTR以最低時速被扣牌的紀錄，讓他不禁笑稱是「GTR之恥」。

民眾表示，過去聽到吊扣駕照的超速都在時速180公里、200公里居多，但未曾聽過時速89公里被吊扣車牌的，「這也可以代表我們台灣交通法規亂七八糟，有很多筆直的大馬路，卻把速限訂到一個誇張的低」，而事件在網路上掀起一陣討論，不少網友表示認同，「這個時速真的太侮辱GTR了」、「台灣玩車人的悲哀啊」。