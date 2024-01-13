基隆市下午4時投票結束後，綠營支持者陸續來到民進黨立委候選人鄭文婷的競選總部關心開票，民進黨總統候選人賴清德持續與國民黨總統候選人侯友宜與民眾黨總統候選人柯文哲拉開差距，支持者紛紛熱情歡呼。（徐佑昇攝）

立委選舉落敗 鄭文婷：打了美好一戰 議員會做好做滿

今日為2024總統及立委選舉投票日，下午投票結束後，民進黨立委候選人鄭文婷在孝二路的競選總部陸續湧入支持者觀看開票情形，而鄭文婷的選票持續與國民黨的對手林沛祥有些微落後，最後仍然惜敗，鄭文婷表示，

基隆下午4時投票結束後，綠營支持者陸續來到鄭文婷的競選總部關心開票情形，於最先開的總統選票中，民進黨總統候選人賴清德持續與國民黨總統候選人侯友宜與民眾黨總統候選人柯文哲拉開差距，支持者紛紛熱情歡呼。

在立委部分，鄭文婷原本被外界預期的選票與林沛祥有一段差距，但卻呈現出極為拉鋸的情形，最終仍不敵藍營基本盤，宣布敗選。

鄭文婷發表敗選感言先深深一鞠躬，感謝基隆市民對於賴清德和她的支持，這次敗選是她個人努力還不足，對大家很抱歉，也感謝競總主委立委蔡適應、黨部主委蘇仁和、議長童子瑋、以及內政部長林右昌基隆台北來回奔波幫忙。

鄭文婷說，這次敗選是她努力不夠，沒有辦法得到廣大基隆市民的支持，沒有辦法讓人民信賴、交付給她，所有的敗選責任都由她一肩扛起。

鄭文婷也祝福對手國民黨立委候選人林沛祥當選，表示他獲得大部分市民認同，但還是希望他能記得基隆市民的殷殷期盼，基隆的建設還仰賴他的爭取，基隆的未來也仰賴他繼續努力。

最後鄭文婷也感謝所有支持的朋友，打贏了美好的一戰，這個過程裡面有歡笑、有汗水，有豔陽高照時、有颳風下雨時，但我們都一起共同經歷，她會繼續把議員的工作做好做滿。