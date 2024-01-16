總統大選落幕後，便傳出有人打算罷免新北市長侯友宜。基隆市長謝國樑16日上午受訪時表示，諾魯與我國斷交，台灣更應團結，如同賴清德才在當選感言表示要為國家與藍白團結合作。謝呼籲民進黨撤回企圖罷免侯的想法，共同面對台灣未來政局。

諾魯共和國15日突宣布與我國斷交，基隆市長謝國樑表示，諾魯在台灣選後第一個工作日就宣布與台灣斷交，是中共刻意為之。他認為這也提醒了台灣民眾，在這個時間點應該要團結。謝國樑也呼籲民進黨不要搞鬥爭，不要在這個時候搞罷免。

謝國樑強調，他不會拿諾魯斷交一事過度苛責中央政府，相對的，賴清德發表當選感言時，才說要和解、團結，希望台灣走向溝通、理解的方向。因此，若民進黨在此時發動罷免侯友宜，不僅與賴的想法背道而馳，也是最惡劣的作為。

謝國樑說，他不會在諾魯斷交一事上指責民進黨與中央政府，因為他認為這是團結台灣的時候。也因為要團結台灣，他也呼籲民進黨及側翼，收回罷免侯的念頭及想法。他認為，這與4年前罷免韓國瑜，不管在背景上、在實際的情況上有著蠻不一樣的意義。

謝國樑指出，罷免侯友宜絕對不具正當性，既然民進黨以這麼低的票數取得執政權，希望民進黨能夠謙卑、和解，用友善的態度面對國民黨以及其他在野黨。他認為，此時談罷侯，等若傳遞出最不友善、打算鬥爭的訊息。

謝國樑說，賴清德5月將就任總統，此時就展開鬥爭極度不適合，他呼籲民進黨收回罷侯的念頭及作為，如賴所說，以和解、溝通、討論來面對台灣未來的政局。