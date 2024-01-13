李眉蓁今晚在國民黨市議員白喬茵、陳玫娟、李雅芬、李亞築等人陪同下開記者會。（柯宗緯攝）

李眉蓁今晚在國民黨市議員白喬茵、陳玫娟、李雅芬、李亞築等人陪同下開記者會。（柯宗緯攝）

綠營在高雄成功3度「八仙過海」！三選區（左營、楠梓）一路激戰，最後由民進黨資深議員李柏毅接棒勝出。國民黨資深議員李眉蓁稍早露面認了敗選，她強忍眼淚說，自己努力不夠，安慰支持者不要傷心，「我們下次一定會翻轉高雄」。

李眉蓁今晚在國民黨市議員白喬茵、陳玫娟、李雅芬、李亞築等人陪同下開記者會，她說，其實過程都很努力，結果不如預期對大家很抱歉，「是我們努力不夠，希望未來左楠可以更好，也會繼續加油努力。

李眉蓁坦言，在這場選舉大家期待都很大，大家希望能翻轉左楠，很多支持者都很傷心，「我覺得不要傷心，一定要繼續勇敢堅持下去，我們不要氣餒，我們下次一定會翻轉高雄」。

高雄三選區（左營、楠梓）過去被視為藍營鐵票區，但其實過去幾屆藍綠互有輸贏，國民黨黃昭順連任多屆後，2016年被民進黨劉世芳拿下，自此藍天變綠地，而連任2屆的劉世芳，卻因身體因素，這次宣布不競選連任，讓地方相當錯愕，這次成功交棒給左楠區3連霸議員李柏毅。

國民黨李眉蓁的父親李榮宗曾任市議員，李家地方實力雄厚，而李眉蓁已是4連霸議員，2020年李眉蓁獲徵召補選高雄市長失利，還被爆出論文抄襲風波，被撤銷碩士後，又重新返校攻讀碩士，猶如浴火鳳凰，李眉蓁雖擁有全國知名度及擅打空戰，力圖突破重圍，以光復左楠為志，最終仍功敗垂成。