賴清德當選中華民國第16任總統，工商協進會理事長吳東亮隨即發聲明給予祝賀，也呼籲各政黨選後可放下歧見，共同攜手為國家前途打拼。對於產業界關心的能源供應、減碳淨零、人才及人力雙缺問題、降低兩岸緊張情勢，也期望新執政團隊可以用前瞻創新思維提出解方。

對於兩岸關係，吳東亮提醒，大陸是台灣最大的貿易夥伴，有不少台商在當地投資，如何妥適的處理兩岸關係與ECFA等經貿爭端，是擺在新政府也是擺在台灣工商界眼前的議題，建議新政府可以多跟業界討論，多加傾聽業界的聲音。

吳亦引用英國前首相邱吉爾的名言「偉大的代價就是責任」，期勉總統及新的行政團隊與立委當選人，就任後謹記選民託付、傾聽多元聲音、兼容各方立場，團結是台灣繼續向前的關鍵密碼。

吳東亮進一步表示，近年來，台灣對於世界的重要性提高，但在全球地緣政治風險升高、經濟復甦緩慢等不利因素影響下，以往風行的全球化與自由貿易遭遇到了嚴重的衝擊，台灣面臨的挑戰更勝以往，期望新的執政團隊能以開闊胸襟、前瞻創新的思維，對於影響工商業未來發展的問題，提出解方。

例如，確保能源供應無虞、協助落實減碳淨零、人才及人力雙缺問題、降低兩岸緊張情勢，恢復兩岸對話機制、積極參加區域經濟整合…等，在後疫情時代為台灣掌握新的發展契機。